Selon nos confrères de Dakaractu, le Professeur Moussa Seydi a étalé toute sa reconnaissance aux personnels soignants du Centre de traitement de Diamniadio, qu’il a visité ce vendredi en compagnie du ministre de la Santé et de l’Action sociale.

Le Chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann a pris soin de remercier le Dr Ndèye Maguette Ndao et ses équipes déployées dans ce site d’accueil des malades atteints par la Covid-19. « J’ai été surpris par l’hôpital de Diamniadio qui est bien construit. On se sent bien ici et c’est avec enthousiasme qu’on y travaille », s’est félicite Pr Seydi.

« Les conditions sont excellentes. C’est juste au niveau de la réanimation qu’il faut faire quelque chose. Je voudrais demander que le plateau médical de Diamniadio soit relevé au maximum possible », a-t-il ajouté. Moussa Seydi renseigne que si le nombre de cas augmente, le cas graves seront plus nombreux. « Il faut travailler en sorte que Diamniadio ne dépende plus de Dakar », a préconisé le chef de service des maladies infectieuses de Fann.