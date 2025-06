Coopération spatiale : Le Sénégal et la France scellent un partenariat stratégique

L’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (ASES) et le Centre National d’Études Spatiales (CNES) de France ont officiellement signé un accord de partenariat stratégique en marge du Salon du Bourget, marquant une étape importante dans le développement du secteur spatial au Sénégal.

Cette collaboration, conclue entre Maram Kairé, Directeur général de l’ASES, et François Jacq, Président du CNES, vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine spatial et à soutenir la mise en œuvre de la stratégie spatiale nationale du Sénégal, impulsée par le Président de la République et le Premier ministre.

Ce nouvel accord ambitionne de promouvoir l’innovation technologique, de développer les compétences locales et de stimuler la création d’une industrie spatiale nationale. Il portera principalement sur :

Le renforcement des capacités humaines et techniques,

Le développement de projets communs liés à l’observation de la Terre,

La coopération entre institutions, universités et entreprises sénégalaises et françaises pour faire émerger un tissu industriel spatial local.

« Ce partenariat illustre notre ambition de bâtir un écosystème spatial robuste au Sénégal, capable de contribuer pleinement aux objectifs de développement durable de notre pays et du continent africain », a souligné Maram Kairé, Directeur général de l’ASES.

