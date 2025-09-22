Coopération parlementaire : L’ambassadeur de Russie au Sénégal, Dmitry Kourakov reçu en audience par El Malick Ndiaye

Le 19 septembre 2025, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience l’ambassadeur de Russie au Sénégal, Dmitry Kourakov.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire, avec la perspective d’un groupe d’amitié Sénégal–Russie.

Le président Ndiaye a salué les relations bilatérales et appelé à intensifier les partenariats dans l’agriculture, l’énergie, le gaz et le pétrole, en cohérence avec la vision du Chef de l’État pour la souveraineté alimentaire, l’autonomie stratégique et le développement durable du Sénégal.