Coopération : Macky Sall signe 5 accords à Abidjan

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont signé, ce jeudi à Abidjan, à l’occasion de la visite d’État de 72 heures qu’y effectue Macky Sall, cinq accords de coopération. Selon Le Soleil qui donne l’information, les domaines concernés sont l’énergie et le pétrole, l’habitat social, le commerce, les échanges cinématographiques et la culture générale.

La même source signale que Alassane Ouattara s’est entretenu, dans l’après-midi, avec Macky Sall sur « la coopération bilatérale, les questions régionales et internationales et plusieurs sujets d’intérêt commun ». Il a réaffirmé « son engagement à œuvrer au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal dans tous les domaines ».

Pour sa part, le Président sénégalais a salué le leadership de son homologue qui « incarne la voie de la sagesse et constitue pour l’Afrique de l’Ouest un motif de grande fierté ». Pour rappel, Alassane Ouattara a accueilli, hier dans la matinée à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny, Macky Sall qui est accompagnée de son épouse.