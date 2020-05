Coopération : L’UE offre 26 véhicules à la police

L’Union Européenne a procédé, ce jeudi, à un don de 26 véhicules à la Direction de la police judiciaire (DPJ) et à la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF). Un don qui entre dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union Européenne (SENSEC-UE). C’était en présence des personnalités entre autres Irène Mingasson, ambassadrice-cheffe de la délégation de l’Union Européenne au Sénégal et de l’inspecteur général de police Ousmane Sy, directeur général de la Police nationale.

Selon une note parvenue à Seneweb, ce geste vise à prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement du Sénégal.

Doté d’un budget de 10 millions d’euros financé par l’UE, ce programme comprend trois composantes notamment la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières ainsi que l’appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.

Dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le document explique que la modernisation des forces de sécurité intérieure est un atout majeur. Dans ce sens, le Programme SENSEC-UE et les forces de sécurité intérieure sénégalaises se sont investies dans la modernisation des méthodologies, des protocoles et des plans de formation de personnels dans le but d’intensifier la lutte.

Et c’est dans ce contexte que ce programme appuie la formation continue de la Division de cybercriminalité, la création de la Brigade antiterroriste, l’amélioration de capacités d’investigation de la Police technique et scientifique et du Groupe de recherche et d’interpellation.

Durant cette formation, indique le communiqué, 20 enquêteurs de la DPJ ont été formé sur les enquêtes financières, 24 fonctionnaires de la police de DPAF ont été formés aux techniques de contrôle des passagers, des marchandises et à la vérification de documents.

Et quatre parmi eux ont également fait la formation des formateurs dans le même domaine. 42 membres de la DPAF ont été formés en bureautique. Le commissaire spécial de l’AIBD a effectué un stage de coopération avec les services de douane et de la police espagnole de l’aéroport international Adolfo Suarez, et port Algeciras…