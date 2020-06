Convocation de Diouf Sarr et Mansour Faye : Adji Mbergane Kanouté approuve la démarche d’Aïda Mbodj

La démarche de la députée de l’opposition, Aïda Mbodj, consistant à saisir l’Assemblée nationale pour faire auditionner les ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Mansour Faye pour leur gestion des fonds de la Covid-19, continue de défrayer la chronique au sein du landerneau politique sénégalais.

Et de l’avis de sa collègue de la majorité, Adji Mergane Kanouté, par ailleurs Vice-Coordonnatrice de la coalition Macky-2012, Aïda Mbodj est dans son rôle.

Pour elle, c’est une occasion, pour les ministres précités, de s’expliquer sur ces interpellations de la parlementaire et ancienne ministre sous le régime d’Abdoulaye Wade.

«Ma collègue Aïda Mbodj est dans son rôle de députée mandatée par le peuple sénégalais. Je n’y vois aucun problème, d’autant que les ministres cités travaillent dans la plus grande transparence et l’inclusion», a indiqué la présidente de l’Union pour le développement du Sénégal authentique (Uds/A).