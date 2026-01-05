Contrôler le Venezuela pour stabiliser le dollar : Une stratégie de puissance assumée (Par Anouar Ayache)

La prise de contrôle du secteur pétrolier vénézuélien par les États-Unis en ce début d’année 2026 ne relève ni de l’improvisation ni d’un simple calcul économique à court terme. Elle s’inscrit dans une logique de puissance globale, où le pétrole n’est pas seulement une ressource énergétique, mais un instrument central de domination financière, géopolitique et géostratégique.

UN ENJEU FINANCIER INTERNATIONAL : LE PÉTROLE COMME PILIER MONÉTAIRE DU DOLLAR

Dans l’architecture financière mondiale, le pétrole joue un rôle clé : il soutient la demande structurelle de dollars.

Chaque baril vendu en dollar oblige les États importateurs à détenir des réserves en devise américaine, alimente les marchés financiers de Wall Street et facilite le financement du déficit américain.

Or, ce système est fragilisé par plusieurs dynamiques convergentes :

* l’Arabie saoudite a mis fin à l’exclusivité du dollar,

* les BRICS testent des règlements alternatifs,

* la dédollarisation progresse par fragments, sans coordination globale.

Dans ce contexte, le Venezuela – avec ses 303 milliards de barils de réserves prouvées, les plus importantes au monde – devient un actif monétaire indirect.

En verrouillant ses exportations pétrolières en dollars via des compagnies américaines, Washington recrée un socle de demande forcée pour le billet vert et compense l’érosion du pacte saoudien.

Il ne s’agit donc pas seulement de vendre du pétrole, mais de stabiliser la monnaie dominante par la contrainte.

UN ENJEU GÉOPOLITIQUE : DISCIPLINER LA DÉDOLLARISATION ÉMERGENTE

Le Venezuela s’inscrivait clairement dans une dynamique de remise en cause de l’ordre monétaire existant :

* projets de ventes hors dollar,

* discussions autour d’un panier de devises,

* rapprochement stratégique avec la Chine et les BRICS.

S’il avait réussi, il aurait créé un précédent régional, susceptible d’encourager d’autres producteurs fragiles à sortir du dollar.

Le neutraliser, ce n’est pas seulement affaiblir un régime :

c’est briser un signal jugé dangereux pour l’architecture financière mondiale dominée par les États-Unis.

Le message envoyé est limpide :

-> la dédollarisation sans puissance militaire et politique dissuasive expose à une perte de souveraineté effective.

UN ENJEU GÉOSTRATÉGIQUE : RESTAURER LA HIÉRARCHIE MONDIALE DES PUISSANCES

Sur le plan géostratégique, le contrôle du pétrole vénézuélien permet aux États-Unis :

* de sécuriser l’hémisphère occidental face à l’expansion chinoise,

* de réduire l’influence énergétique des BRICS en Amérique latine,

* d’affaiblir indirectement l’OPEP en maîtrisant une source majeure de pétrole lourd.

Il s’agit d’une occupation fonctionnelle, sans annexion formelle :

le territoire reste officiellement souverain, mais les leviers essentiels – énergie, devises, flux financiers – échappent au contrôle national.

Cette stratégie permet également de restaurer un élément fondamental de la puissance : la crédibilité.

Dans un monde fragmenté, la capacité à imposer des lignes rouges compte autant que leur simple énoncé.

CONCLUSION : LE VENEZUELA COMME PRÉCÉDENT STRATÉGIQUE

Le contrôle du pétrole vénézuélien ne vise pas seulement le profit, ni même la sécurité énergétique américaine à court terme.

Il constitue un acte fondateur du nouvel ordre mondial post-2026, dans lequel :

* la souveraineté devient conditionnelle,

* l’énergie redevient une arme monétaire,

* le dollar est défendu non plus seulement par des accords, mais par la coercition.

Le Venezuela n’est pas une exception.

Il est un précédent — et un avertissement.

​Le 05/01/2025

Anouar AYACHE