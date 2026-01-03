Contribution : Stabiliser l’environnement politique et économique ( Par Driss Junior DIALLO)

Les investisseurs, comme les talents, fuient l’incertitude. Le climat politique doit être apaisé, les règles du jeu économique clarifiées et stabilisées, la justice rendue de manière équitable et prévisible.

5. Créer un cadre incitatif pour le retour des compétences de la diaspora*

Plutôt que de sanctionner ceux qui partent, pourquoi ne pas créer des programmes attractifs pour favoriser leur retour ? Exonérations fiscales temporaires, facilités d’installation, postes à responsabilité, projets structurants : les leviers existent.

6. Engager un dialogue national sur la fuite des cerveaux*

Cette question ne peut être traitée par décrets ministériels ou circulaires administratives. Elle mérite un véritable débat national associant universitaires, syndicats, secteur privé, diaspora et pouvoirs publics.

## *Conclusion : un appel à la lucidité et à l’action*

Le communiqué du Ministre de l’Enseignement supérieur exprime une préoccupation légitime. Mais *la solution ne réside pas dans le rappel à l’ordre des partants, elle réside dans la transformation profonde du système qui les pousse à partir*.

Le Sénégal dispose d’un capital humain exceptionnel, formé dans des institutions de qualité, pétri de valeurs de travail et d’excellence. Mais ce capital s’évapore, se dilue, s’exile. Ce n’est pas une fatalité, c’est un choix politique.

*Nous pouvons encore inverser la tendance*, mais cela exige courage, lucidité et réformes structurelles profondes. Le temps de l’autosatisfaction est révolu. Le temps de l’action est venu.

Nos compatriotes qui choisissent d’autres cieux ne sont pas des adversaires. Ils sont des lanceurs d’alerte. Écoutons-les. Comprenons-les. Et surtout, créons les conditions pour que leur talent puisse, demain, s’exprimer pleinement au service du Sénégal.

Driss Junior DIALLO

Consultant International au Cabinet du Premier Ministre de Guinée

*Expert en Administration Publique et Privée, En Développement Durable et des Chaînes de Valeurs Agricoles, En Sécurité et Sûreté des aéroports, etc.