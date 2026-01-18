Contribution : Remise du trophée Myriam Makeba (par Maître Ciré Clédor Ly)

Le trophée Miriam Makeba est une distinction honorifique, dédiée à des hommes et à des femmes qui ont marqué leur époque et qui méritent que l’on se souvienne d’eux.
Ce trophée a été pensé et décidé par l’association des journalistes africains qui
regroupe plus de 200 membres, et le choix des hommes et des femmes est certes
un choix sélectif et démocratique, mais sans aucune connotation politique et sans
être guidé par aucune quelconque affiliation ou affinité politique.
Son objectif est d’être et de rester une mémoire du continent : le continent africain.
Son but est de rappeler aux générations présentes et futures, les hommes et les
femmes d’Afrique qui auraient renoncé à leur propre existence pour consacrer toute
leur vie à la lutte pour l’existence des autres, pour le mieux-être et le meilleur devenir
des autres.
Le professeur Cheikh Anta Diop était de ces hommes, ou plutôt ! Il est l’un de ces
hommes, puisqu’il est toujours parmi nous, pour avoir vécu et lutté, et pour avoir
prouvé l’essentialisme et l’existentialisme africain.
Né en 1923 dans un village perdu d’un pays perdu dans le monde, le village de
Thiayetou au Sénégal, il a vécu peu, mais utilement, et assez pour provoquer un
choc des civilisations
L’unité culturelle de l’Afrique noire, nation Nègre et culture, la Datation du Carbone
14, le Bloc des Masses Sénegalaises,<<SIGGI>>et <<TAXAW>>suffisent comme
illustrations de la vie, de l’oeuvre et de la dimension du Professeur et Maître de
conférences.
Le professeur Cheikh Anta Diop n’était pas seulement un homme de culture, c’était
aussi un homme d’action. Il avait compris que la pensée n’est que chimère si elle ne
se traduit pas en action pour exister, et l’existentialisme n’est que misère si elle n’est
pas action et humanisme
C’est ce qui explique que le Professeur se soit engagé dans les luttes du
mouvement étudiant en France et, en 1950, l’Association des Étudiants du
Rassemblement Démocratique Africain (AERDA) vit le jour en France et il en fut le
premier secrétaire général.
Cette association se démarquait aussi bien du Rassemblement Démocratique.
Le trophée que jai l’honneur de recevoir pour lui, restera un symbole de l’homme, un
homme qui n’est pas un mythe, mais une réalité universelle. Il sera placé dans le
musée des civilisations noires au Sénégal.
Ce choix est la meilleure façon de rendre hommage à l’homme, à toute l’Afrique pour
laquelle il avait un grand dessein, à son pays le Sénegal qui lui doit encore des
hommages posthumes.
Je rends hommage à l’homme, à ses compagnons de lutte, à Kwamé KRUMAH qui
fut de sa génération et avec lequel il eut un compagnonnage dans la lutte
anticolonialiste, à ceux qui se sont battus à ses côtés pour ses pensées et idéaux
panafricains(pour ne citer parmi ces derniers que l’honorable professeur Théophile
Obenga), aux scientifiques qui continuent de défendre son oeuvre ( la datation du
carbone 14 qui prouve l’antériorité de la civilisation noire et qui donne toujours et
encore, du grain à moudre), à ses parents, à tous ses proches et à tous ceux qui
sont ici présents et pensent encore à lui.
Il a fait ses études primaires, comme moi, à l’école régionale de Diourbel. Son
oeuvre est immense, reste encore inestimable et son apport en sociologie, en
anthropologie, à la culture africaine, à la science avec la création du premier
laboratoire de datation par le carbone 14 à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire de
l’Université de Dakar rebaptisé Université Cheikh Anta DIOP.
L’homme était nationaliste, souverainiste, panafricaniste.
Il a le mérite d’être honoré.
Le journal qu’il avait créé au Sénégal avait pour nom “SIGGi”, qui signifie “redresser
la tête avec fierté et dignité”.
Ce nom « siggi » était aussi une vision qui est devenue un commandement pour
tous ceux qui sont encore épris de paix et de justice.
“AFRIQUE, SIGGIL”! siggi Jotna !
Afrique de Miriam Makeba et de Cheikh Anta Diop, redresse-toi ! Il est temps !
