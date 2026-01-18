Contribution : Remise du trophée Myriam Makeba (par Maître Ciré Clédor Ly)

Le trophée Miriam Makeba est une distinction honorifique, dédiée à des hommes et à des femmes qui ont marqué leur époque et qui méritent que l’on se souvienne d’eux.

Ce trophée a été pensé et décidé par l’association des journalistes africains qui

regroupe plus de 200 membres, et le choix des hommes et des femmes est certes

un choix sélectif et démocratique, mais sans aucune connotation politique et sans

être guidé par aucune quelconque affiliation ou affinité politique.

Son objectif est d’être et de rester une mémoire du continent : le continent africain.

Son but est de rappeler aux générations présentes et futures, les hommes et les

femmes d’Afrique qui auraient renoncé à leur propre existence pour consacrer toute

leur vie à la lutte pour l’existence des autres, pour le mieux-être et le meilleur devenir

des autres.

Le professeur Cheikh Anta Diop était de ces hommes, ou plutôt ! Il est l’un de ces

hommes, puisqu’il est toujours parmi nous, pour avoir vécu et lutté, et pour avoir

prouvé l’essentialisme et l’existentialisme africain.

Né en 1923 dans un village perdu d’un pays perdu dans le monde, le village de

Thiayetou au Sénégal, il a vécu peu, mais utilement, et assez pour provoquer un

choc des civilisations

L’unité culturelle de l’Afrique noire, nation Nègre et culture, la Datation du Carbone

14, le Bloc des Masses Sénegalaises,<<SIGGI>>et <<TAXAW>>suffisent comme

illustrations de la vie, de l’oeuvre et de la dimension du Professeur et Maître de

conférences.

Le professeur Cheikh Anta Diop n’était pas seulement un homme de culture, c’était

aussi un homme d’action. Il avait compris que la pensée n’est que chimère si elle ne

se traduit pas en action pour exister, et l’existentialisme n’est que misère si elle n’est

pas action et humanisme

C’est ce qui explique que le Professeur se soit engagé dans les luttes du

mouvement étudiant en France et, en 1950, l’Association des Étudiants du

Rassemblement Démocratique Africain (AERDA) vit le jour en France et il en fut le

premier secrétaire général.

Cette association se démarquait aussi bien du Rassemblement Démocratique.

Le trophée que jai l’honneur de recevoir pour lui, restera un symbole de l’homme, un

homme qui n’est pas un mythe, mais une réalité universelle. Il sera placé dans le

musée des civilisations noires au Sénégal.

Ce choix est la meilleure façon de rendre hommage à l’homme, à toute l’Afrique pour

laquelle il avait un grand dessein, à son pays le Sénegal qui lui doit encore des

hommages posthumes.

Je rends hommage à l’homme, à ses compagnons de lutte, à Kwamé KRUMAH qui

fut de sa génération et avec lequel il eut un compagnonnage dans la lutte

anticolonialiste, à ceux qui se sont battus à ses côtés pour ses pensées et idéaux

panafricains(pour ne citer parmi ces derniers que l’honorable professeur Théophile

Obenga), aux scientifiques qui continuent de défendre son oeuvre ( la datation du

carbone 14 qui prouve l’antériorité de la civilisation noire et qui donne toujours et

encore, du grain à moudre), à ses parents, à tous ses proches et à tous ceux qui

sont ici présents et pensent encore à lui.

Il a fait ses études primaires, comme moi, à l’école régionale de Diourbel. Son

oeuvre est immense, reste encore inestimable et son apport en sociologie, en

anthropologie, à la culture africaine, à la science avec la création du premier

laboratoire de datation par le carbone 14 à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire de

l’Université de Dakar rebaptisé Université Cheikh Anta DIOP.

L’homme était nationaliste, souverainiste, panafricaniste.

Il a le mérite d’être honoré.

Le journal qu’il avait créé au Sénégal avait pour nom “SIGGi”, qui signifie “redresser

la tête avec fierté et dignité”.

Ce nom « siggi » était aussi une vision qui est devenue un commandement pour

tous ceux qui sont encore épris de paix et de justice.

“AFRIQUE, SIGGIL”! siggi Jotna !

Afrique de Miriam Makeba et de Cheikh Anta Diop, redresse-toi ! Il est temps !