Contribution : Aujourd’hui, le pire est arrivé (Par la société civile de Ziguinchor)

Et pourtant, moins de 48 heures auparavant, le vendredi 09 janvier, les organisations de la société civile FRAPP Ziguinchor, Vision Citoyenne et ONA2J avaient alerté l’opinion publique en dénonçant les conditions de travail dangereuses des employés de la SONACOS de Ziguinchor, contraints de travailler sans tenues de sécurité ni équipements de protection

Un travailleur a été victime d’un grave accident de travail survenu dans la nuit d’hier, vers 3 heures du matin. Il a perdu une jambe et trois doigts, il est actuellement à l’hôpital régional de ziguinchor

Lorsque nous dénonçons, ce n’est ni par aigreur ni par jalousie, mais pour le bien-être et la sécurité de nos concitoyens. Malheureusement, nos alertes sont trop souvent ignorées, jusqu’à ce que l’irréparable se produise

Aujourd’hui, un père de famille a perdu l’usage de sa jambe et de ses doigts, et sa vie vient d’être brisée

Nous espérons que la direction de la SONACOS, en particulier son directeur, prendra toutes ses responsabilités, tant sur le plan humain que sur le plan administratif, afin que de tels drames ne se reproduisent plus