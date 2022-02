Contentieux avec la Fifa : Issa Hayatou brise le silence

L’ancien président de la Confédération africaine de football (Caf), Issa Hayatou, a réagi à son limogeage de la Fifa, après avoir été réhabilité par le Tribunal arbitral du sport (Tas), suite à sa suspension d’un an par la Commission d’éthique de la Fifa.

‘’Je ne dirai pas la Fifa, mais un individu a estimé, au niveau de la Fifa, qu’il fallait m’écarter”, a t-il avancé dans les colonnes d’Emedia.

Poursuivant, l’ancien dirigeant camerounais a ajouté avoir “la conscience tranquille. Je savais que c’était de la jalousie de la part de ces gens-là. J’ai quand même accepté d’interjeter appel et (la procédure) a abouti. Pendant que cet individu était lui-même au Cameroun, le Tas a levé cette suspension. Il m’a félicité. Je lui avais dit qu’il voulait m’enterrer ; Dieu ne l’a pas voulu. Je me porte bien. Je le lui ai dit, parce que je savais que c’est un truc monté de toutes pièces”.

Toutefois, Hayatou affirme en avoir fini avec ce dossier, car, dit-il, “je n’ai rien contre lui. Je lui souhaite bonne continuation au niveau de la Fifa’’, renseigne la même source. D’autant plus qu’”on lui a dit que (l’individu) craignait qu’il (soit) candidat contre lui”, souligne Issa Hayatou. ‘’ De toutes les façons, ce qui est sûr, c’est que je n’ai rien fait. En 29 ans à la tête de la Caf, je n’ai jamais pris une décision sans associer tous les membres. Ils ont dit non, j’ai signé avec Lagardère en dehors pour insinuer que j’avais peut-être reçu de l’argent. C’est le Comité exécutif dans son ensemble qui avait pris cette décision. Avant que l’équipe égyptienne ne vienne, on avait déjà travaillé avec Lagardère deux années avant. Tout ça, c’est des prétextes pour m’écarter. Aujourd’hui, je suis tranquille. Avant la Caf, j’ai été président de la Fecafoot. Partout où je suis passé, je n’ai jamais reçu un franc. Je les connaissais ; je ne les citerai pas. L’affaire est close. Peut-être qu’ils trouveront quelqu’un qui voudra faire la guerre avec eux. Ce n’est pas mon cas’’, a fait savoir l’ancien président de la Caf. Hayatou a également déploré l’immixtion de la Fifa dans l’élection du président de la Caf.