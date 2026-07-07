Conservation de la biodiversité : le Sénégal mise sur un Fonds fiduciaire pour relever le défi du financement

Le Secrétaire général du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, Fodé Fall, a présidé ce mardi, au nom du ministre Dr Aliou Gory Diouf, la cérémonie de lancement de l’atelier consacré au processus de mise en place du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité au Sénégal.

Dans son intervention, Fodé Fall a souligné que les besoins de financement pour la conservation de la biodiversité demeurent largement supérieurs aux ressources financières actuellement disponibles. Face à ce constat, il a insisté sur la nécessité d’adopter des mécanismes innovants pour mobiliser des ressources additionnelles, afin de renforcer l’efficacité des actions de gestion et de préservation de la biodiversité.

Cet atelier de lancement a pour objectif de présenter cette initiative portée par le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, de recueillir les expériences pertinentes et les bonnes pratiques, puis de définir une feuille de route devant conduire à la mise en place effective du Fonds fiduciaire pour la conservation de la biodiversité au Sénégal.

Cette initiative intervient à un moment stratégique, alors que le ministère vient d’élaborer la Stratégie nationale pour les aires marines protégées 2026-2030, dont les besoins de financement sont estimés entre 20 et 30 milliards de francs CFA. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la biodiversité est en cours de finalisation et permettra d’évaluer avec précision les ressources financières nécessaires à la préservation du patrimoine naturel du pays.

Le Secrétaire général a également rappelé que le développement ne peut être durable que s’il est compatible avec les capacités réelles des écosystèmes à absorber les pressions humaines, à se régénérer, à maintenir leurs fonctions vitales et à continuer de fournir les biens et services écosystémiques indispensables aux populations.

« Le bien-être humain dépend fondamentalement du bon fonctionnement des écosystèmes, de la biodiversité et des processus écologiques qui les soutiennent. Les sociétés humaines et les systèmes écologiques forment un ensemble interdépendant, dont l’équilibre et la durabilité reposent sur leur capacité à évoluer harmonieusement », a-t-il conclu.