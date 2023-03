Conseil présidentiel localisé: Le président Macky Sall annonce une ” pluie de milliards” à Sédhiou

Le président de la république Macky Sall a présidé ce mardi 28 février 2023 matin un conseil présidentiel à Sédhiou ou il séjourne depuis hier lundi dans le cadre d’une tournée économique de quatre jour.

Ce rendez vous d’échanges entre le chef de l’Etat, les autorités locales et les forces vives de la ville hôte a été un moment privilégié pour ces dernières de rendre hommage au président de la république pour les nombreuses réalisations faites mais aussi, une occasion d’exposition de nouvelles doléances.

Se relayant à cet effet sur le pupitre du présidium, Papa Demba Diallo, gouverneur de la région et ses administrés ont sollicité entre autres nombreux besoins exprimés au près du président et sa délégation gouvernementale, la réalisation du pont devant rallier Thémento-Bambali, la construction d’un second Prytanie militaire à Sédhiou, la finition des travaux du stade municipal, la création d’infrastructures pourvoyeuses d’emploi pour les jeunes et les femmes, la multiplication des Domaines Agricoles Communautaires ( DAC )…

Prenant la parole à son tour, le chef de l’Etat s’est engagé avec la concurrence de son gouvernement à réaliser pour un budget global de quatre cent milliards ( 400 ) dans les plus bref délais, la construction du pont Thémento-Bambali qui portera le nom du professeur Balla Moussa Daffé et qui était l’une des plus forte demande restée suspendue aux lèvres des divers intervenants. Le président Sall a dans la même foulé annoncé la construction d’un lycée moderne de dernière génération équipée et dotée d’un internat à Sédhiou, la finition des travaux de construction du stade mais la construction d’autres nouveaux stades à Goudomp et à Marsassoum, la construction de maison de la jeunesse et de la citoyenneté.

Le président a de surcroit promis le prolongement de la piste de l’aéroport de Djindé qui va passer de 500 m à 2OOO m, la réhabilitation de la paroisse Sainte Germaine de Marsassoum et la dotation en véhicules à tous les présidents des chefs de villages des 14 régions que compte notre pays etc.

Source: envoyés spéciaux Kewoulo.info/ tv

Ange Marie/ Alassane D. Touré