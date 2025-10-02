Conseil des ministres : Ousmane Sonko annonce une rupture méthodologique pour accélérer les grands chantiers

Lors du Conseil des ministres du 1er octobre 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole après le Président Diomaye Faye pour exposer la nouvelle approche gouvernementale. Sa communication a été marquée par une volonté claire de rupture dans la méthode et par une priorité accordée à l’exécution rapide des grands projets nationaux.

Ousmane Sonko a annoncé le lancement imminent de projets phares de l’Agenda national de transformation (ANT), parmi lesquels figurent le Grand transfert d’eau, l’électrification et l’hydraulique rurales, l’identité numérique, la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, la modernisation du transport de marchandises et la consolidation des coopératives agricoles.

Il a également insisté sur l’accélération des projets déjà en cours dans les domaines portuaire, autoroutier, aéroportuaire, agro-industriel, ferroviaire, numérique et énergétique. Pour lui, il est impératif que les chantiers stratégiques en attente de mise en valeur ou retardés soient rapidement réexaminés et relancés.

Un financement basé sur les ressources nationales et la diaspora

Abordant la question cruciale du financement, le Premier ministre a souligné que l’option privilégiée sera l’exploitation des ressources endogènes. Les recettes générées par le Plan de redressement économique et social (PRES) serviront à alimenter en priorité les projets catalytiques.

Parallèlement, il a annoncé un recours accru aux partenariats publicprivé, à la mobilisation de l’épargne nationale et de la diaspora, ainsi qu’aux instruments de financement islamique (waqf, sukuk) et aux plateformes de crowdfunding. « L’objectif est de canaliser ces ressources vers des projets à fort rendement économique et social », a-t-il expliqué.

Une gouvernance axée sur les résultats

Pour garantir la réussite de cette nouvelle dynamique, Ousmane Sonko a mis en avant une méthodologie rigoureuse : mise en place d’un cadre de réexamen approfondi de chaque projet, élaboration de documents de cadrage et déploiement d’une plateforme unique de suivi-évaluation en temps réel à la Primature.

Le Premier ministre a également annoncé sa volonté de poursuivre les efforts de redressement des entreprises publiques en difficulté, telles que la SONACOS, La Poste et Air Sénégal, avec des plans de restructuration à venir.

En conclusion, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité d’une action gouvernementale cohérente, transparente et orientée vers les résultats. Une approche qu’il présente comme une véritable rupture méthodologique, destinée à imprimer une nouvelle cadence au développement du Sénégal et à répondre aux attentes des citoyens.