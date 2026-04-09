Conseil des ministres : Les deux grands rendez-vous qui vont occuper le Président cette semaine

Le Chef de l’État a partagé son agenda diplomatique et social lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Le Président de la République présidera, ce jeudi 09 avril 2026, la Rentrée solennelle du Barreau un rendez-vous institutionnel majeur pour le monde judiciaire.

Dans la foulée, le Président entamera une immersion dans le Sénégal des profondeurs. Il est attendu dans la région de Kolda pour une tournée économique qui se déroulera du 12 au 14 avril 2026.

Ce déplacement sera l’occasion pour le Chef de l’État d’évaluer les projets de développement locaux et de renforcer la coopération de proximité avec les acteurs territoriaux de la zone Sud du pays.