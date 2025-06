Conseil des ministres : Ousmane Sonko annonce la mise en place d’une cellule à la primature

Lors de sa communication en Conseil des ministres du mercredi 18 juin 2025, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé la mise en place d’une Cellule dédiée à la Primature, chargée de coordonner, orienter et assurer le suivi des “réformes majeures”.

Cette initiative vise à renforcer l’efficacité des politiques publiques et à instaurer une gouvernance plus moderne et performante.

Les changements attendus sont ambitieux et couvrent plusieurs domaines essentiels à la relance et à la stabilisation de l’économie nationale.

Le Chef du gouvernement a par ailleurs insisté sur l’importance d’une feuille de route claire, à élaborer par le Secrétaire général du Gouvernement, pour garantir le succès de cette réforme.

Ce plan d’action intégrera un dispositif de conduite du changement capable d’anticiper et de surmonter les difficultés éventuelles.