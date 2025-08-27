Conclusions de la mission de FMI: Découvrez la décision surprenante de Papa Malick Ndour

Sur les questions économiques, il est le membre de l’opposition dont les sorties sont les plus attendues. Mais, pour ce qui est du communiqué du Fonds monétaire international (Fmi) datant de ce mardi 26 février, Papa Malick Ndour a décidé de ne pas se prononcer sur le fond. Car, dit-il, qu’il n’a pas vu de communiqué officiel du Fmi.

«On nous interpelle au sujet du prétendu communiqué du Fmi. Je peux, certes, commenter le contenu, mais j’attends d’abord qu’il soit réellement et officiellement porté par le Fonds. D’autant plus que c’est la première fois, dans l’histoire des missions du FMI au Sénégal, que je vois un communiqué circuler par d’autres canaux que le site officiel de l’institution. Or, jusqu’à ce matin, aucun communiqué relatif à cette mission n’avait encore été publié sur le site du Fmi», a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Et pourtant, l’institution de Bretton Woods a publié un communiqué de presse sur les conclusions de sa mission au Sénégal dans la version anglaise de son site web officiel. N’empêche, l’économiste et ancien ministre de la Jeunesse déclare que son parti ne se prononcera que quand le «communiqué sera officiellement rendu public par le FMI».

En attendant, le coordonnateur des cadres de l’APR dit «rire sous cape en voyant un régime qui, les jours pairs insulte le Fmi et le traite de complice, mais qui, les jours impairs, s’empresse de l’adouber dès que surgit l’espoir d’une annonce jugée favorable à son camp».

Pour lui, le pouvoir en place est un régime de contradictions permanentes. «Le matin il voue le Fmi aux gémonies et le soir venu, il s’érige en son porte-voix, tirant ses propres arguments des déclarations mêmes de l’institution qu’il dénigrait quelques heures plus tôt», dit-il.