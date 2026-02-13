Coma inventé, voix falsifiée: Viviane Chidid porte plainte contre…

L’affaire de l’arrestation de 12 présumés homosexuels par la Brigade de Recherches (BR) de la Compagnie de Keur Massar prend une nouvelle tournure. Selon des informations exclusives de Seneweb, la chanteuse Viviane Chidid a déposé une plainte contre X auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC).

Tout est parti d’une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, dans laquelle une voix de femme, attribuée à la plaignante, pleurait en évoquant la maladie de l’animateur de télévision.

L’auteur de la publication a affirmé que « Viviane est dans le coma », accompagnant son message de la photo d’une femme sur un lit d’hôpital. Le contenu aurait été entièrement fabriqué grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Pour laver son honneur et dénoncer cette manipulation numérique, la reine du Djolof Band a saisi le chef de la DSC par le biais d’une plainte.