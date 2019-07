Cocaïne disparue au port : Les présumés voleurs déférés au parquet ce mercredi

L’enquête sur l’affaire des 80 kilogrammes de drogue qui auraient disparu de la première saisie de drogue a permis la mise aux arréts un baron du trafic de la drogue dure B. Thior et ses deux complices D. Ba et O. Barry. Ils sont placés en garde à vue à la chambre de sûreté de la sûreté Urbaine de Dakar et devraient être déférés au parquet ce mercredi, informe le journal L’Observateur.

900g de cette drogue volée ont été retrouvés par les policiers de la Sûreté urbaine de Dakar. 1,9 kg de cocaïne a été découvert chez le présumé cerveau B. Thior. Le journal indique que la Brigade de Recherches a été réquisitionné hier pour traquer les suspects liés à la disparition de la drogue.