Clôture du dialogue : Vers de larges consensus pour réformer le système politique

Le Dialogue national sur le système politique sénégalais s’est clôturé ce mardi 4 juin 2025 avec un bilan qui illustre la richesse des échanges et la volonté commune de réformer en profondeur les fondements de la démocratie sénégalaise.

Au terme de plusieurs semaines de discussions, les trois commissions mises en place ont livré leurs conclusions, marquées par des degrés de consensus variables mais révélateurs d’une dynamique inédite d’écoute et de compromis.

Le facilitateur général du dialogue, Dr Cheikh Gueye, a révélé les taux de consensus enregistrés au sein des différentes commissions. La Commission Réformes institutionnelles et organes de gestion des élections, présidée par Ameth Ndiaye, a atteint un consensus total de 100 %. La Commission Processus électoral, dirigée par Mamadou Seck, a obtenu un accord de 94 % entre les parties prenantes. Enfin, la Commission Démocratie, Libertés et Droits humains, présidée par Thiaba Sy Camara, a enregistré un consensus plus limité de 26 %, illustrant les divergences persistantes sur les questions relatives aux libertés fondamentales.

Malgré ce dernier point, Dr Gueye a salué la portée historique des résultats : « Ce dialogue est une victoire, non d’un camp sur un autre, mais de la République sur elle-même. » Il a souligné l’importance des avancées enregistrées, notamment sur les réformes institutionnelles et électorales, comme des jalons essentiels pour l’avenir démocratique du pays.

La mobilisation et l’engagement des acteurs impliqués ont également été salués. Un hommage particulier a été rendu à Birame Sène, Directeur général des élections, pour son investissement personnel remarquable dans la réussite de cette concertation nationale. « Il est allé au-delà de ses limites physiques pour une organisation optimale de ce dialogue », a déclaré Dr Gueye, sous les applaudissements nourris des participants.

Les conclusions issues de ces travaux seront prochainement soumises au Président de la République. Elles serviront de base à la mise en œuvre des réformes proposées, dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de co-construction. En clôturant les travaux, Dr Gueye a affirmé avec conviction : « Le Sénégal ne sera plus tout à fait le même après ce 4 juin. »

Avec la Rts