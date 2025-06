Clôture de la session ordinaire unique : Elhadji Malick Ndiaye engage l’Assemblée nationale sur la voie de la coopération parlementaire

L’Assemblée nationale du Sénégal a clôturé sa session ordinaire unique ce lundi 30 juin. En présence de délégations venues de la Gambie, de la Mauritanie et du Maroc, le Président du Parlement sénégalais, Elhadji Malick Ndiaye a salué la solidarité parlementaire régionale et internationale, soulignant son importance dans un monde en mutation.

Dans son discours de clôture, la deuxième personnalité de l’Etat a dressé un bilan des réformes entreprises depuis l’installation de la 15ᵉ législature.

M. Ndiaye a souligné les avancées institutionnelles majeures réalisées depuis le début de la 15ᵉ législature en décembre 2024. Parmi elles, l’adoption en urgence du budget 2025 dans des délais serrés, mais aussi la révision de textes internes obsolètes, dont le règlement financier datant de 1963. « Ces réformes sont le socle d’une action publique plus transparente et efficiente», a-t-il déclaré, saluant le travail des députés et de l’administration parlementaire.

Autre fait marquant : la relance des commissions parlementaires restées inactives depuis plusieurs décennies, comme celle du contrôle budgétaire et celle du suivi de l’application des lois. Le président a également insisté sur l’importance de la mission d’évaluation des politiques publiques, désormais dotée d’un cadre pluriel et rigoureux.

En matière de transparence et d’efficacité, le successeur de Amadou Mame Diop a annoncé un ambitieux plan de transition numérique, avec pour objectifs : la réduction du gaspillage documentaire, la maîtrise des dépenses, la modernisation des travaux parlementaires, et une meilleure relation avec les citoyens. À cet effet, chaque commission a été invitée à élaborer un plan de travail annuel, soumis à une évaluation régulière en plénière.

Le projet « Le Parlement chez vous », actuellement à l’étude, prévoit une tournée parlementaire dans les 14 régions du pays, afin de mieux cerner les préoccupations des populations. Une initiative qui, selon le président, n’entame en rien les vacances parlementaires mais renforce le lien de proximité avec le peuple.

Le discours a aussi été l’occasion de réaffirmer la volonté de l’Assemblée nationale d’être un acteur actif de la vision de transformation portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de saluer la qualité de la collaboration avec le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Enfin, Elhadji Malick Ndiaye a plaidé pour une coopération parlementaire renforcée à l’échelle continentale, face aux défis partagés que sont la sécurité régionale, la résilience climatique, la transition numérique et la souveraineté économique. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une Afrique plus forte à travers l’harmonisation des cadres juridiques et le dialogue entre institutions parlementaires.

« Nous avons engagé une transformation profonde : une Assemblée plus moderne, plus responsable, plus proche du peuple. Le chantier est immense. Mais le cap est clair. La volonté est ferme. Et l’engagement est collectif », par ces mots, Elhadji Malick Ndiaye a résumé l’esprit d’une législature résolue à incarner un Parlement proche des citoyens, sous les applaudissements nourris de l’hémicycle.