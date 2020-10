Cité Mixta : Les faux policiers s’introduisent dans un appartement et emportent des objets de valeur

Poursuivis pour association de malfaiteurs et usurpation de fonctions, les nommés Amina dieng, Mamadou Cissé et Mamadou Mbaye s’étaient fait passer pour des policiers avant de s’introduire dans un appartement à la cité Mixta. Ils ont subtilisé des téléphones portables de marque IPhone 11 pro, un Samsung Galaxie, un ordinateur portable de marque HP et de l’argent.

Les sieurs Pape Saliou Mbengue, Mamadou Diagne et la dame Amy Diouf ont été victimes de vol commis par quatre individus qui se sont présentés à eux comme étant des policiers avant de les déposséder de leurs biens. De l’économie des faits, il ressort que le propriétaire de l’appartement, le sieur Mamadou Diagne, avait reçu la visite de la bande alors qu’il discutait dans son salon avec sa copine. C’est à ce moment précis que quelqu’un, se faisant passer pour l’occupant de l’appartement voisin, a frappé à la porte. Rassuré, Mamadou Diagne ouvre la porte pour se retrouver face à quatre individus qui firent brusquement irruption dans l’appartement.

Se présentant comme des policiers, ils ont visité toute la maison et ont réveillé un des amis du locataire de l’appartement. C’est ainsi que les deux amis furent regroupés au salon alors que la copine du propriétaire de l’appartement était isolée dans la cuisine. Les visiteurs particuliers ont alors subtilisé des téléphones portables de marque à savoir : un IPhone simple, un IPhone11 Pro Max et un ordinateur HP, un téléphone Samsung Galaxie ainsi que de l’argent. Après leur forfait, ils prennent congé de leurs victimes leur faisant savoir qu’ils allaient récupérer la voiture de police pour les embarquer.

Mais un crime n’est jamais parfait car la copine de Mamadou Diagne avait reconnu l’un des voleurs qui habite le quartier ‘’Khar Yalla’’. Après s’être remis de leurs émotions et ayant compris qu’ils avaient en réalité été victimes d’un vol, les trois (Diagne, sa copine ainsi que son ami) ont filé sans tarder à la police des Parcelles assainies pour raconter leur mésaventure aux vrais policiers. La police qui s’est immédiatement déplacée à ‘’Khar Yalla’’ a pu démanteler la bande de malfaiteurs avec l’aide de la dame Amy Diouf qui a facilement reconnu l’un d’entre eux.

A en croire un des malfrats, c’est la dame Amina Dieng qui leur a fait part de l’existence dans l’appartement de ballons contenant de la drogue. L’idée était ainsi de voler la drogue en se faisant passer pour des policiers et ensuite la revendre. N’ayant pas trouvé la drogue, ils ont pris les téléphones de marque IPhone et de l’argent avant de disparaitre. Le butin aurait été vendu par la dame du groupe. Après leurs aveux de taille, les trois mis en cause ont été déférés au parquet.

Le Témoin