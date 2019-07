Chronique: Adama Gaye ou la folie de la prétention par JDJ

Adama Gaye semble être complètement déboussolé dans ce Sallgate qui secoue la République. Il donne des claques à ses confrères journalistes qu’il accuse de s’être acoquiné avec ceux qu’il appelle irrespectueusement les génocidaires de notre économie.

Il affirme avoir rompu les liens avec ces journalistes. La vérité est que ce sont les journalistes qui se sont détournés d’Adama Gaye. Sa page Facebook n’est plus fréquentée comme autrefois. Et en plus, voilà un journaliste qui ne souffre pas de la contradiction. Chaque fois qu’un internaute le contredit avec force argument dans sa page facebook, il n’hésite pas un tantinet à le bloquer sans circonlocution.

On ne peut pas compter à ce jour le nombre d’amis internautes qu’il a bloqué parce que tout simplement refusant de se faire moutons de Panurge. Pour lui, tout le monde doit se mettre à ses pieds et avaliser sans tergiverser, sans douter ses idées. Infatué de sa personne, imbu de son savoir, il pense qu’il est le nombril du monde.

Dans l’histoire du pétrole soulevée ces temps-ci, il n’hésite pas à qualifier tous ceux qui en parlent de profanes mais lui c’est le professionnel, le seul habilité à en parler. Il n’hésite pas à revendiquer dans sa page facebook que ceux qui en parlent n’en savent rien, donc il faut laisser la parole aux professionnels. Quelle prétention !

Même en politique, il ne conçoit pas que des jeunes comme Sonko, Thierno Alassane Sall, Thierno Bocoum percent. Jamais un seul commentaire positif sur ces jeunes politiciens. Il les dénigre, fusille tous ceux qui refusent de s’aligner sur ses positions. Il ne faut jamais essayer de discuter avec lui car il vous entraînera dans sa complication et vous noiera dans son océan d’arguments aussi filandreux qu’approximatifs. Comme disait Coluche : « il vous vend de l’intelligence mais il n’a pas un échantillon sur lui ».

Chaque individu a un domaine d’expertise dans lequel il peut faire prévaloir une certaine autorité. Mais Adama Gaye, prétentieux, oublie rapidement cet axiome, use et abuse de son savoir dans un domaine où il n’a aucune légitimité.

JDJ