Choc à Bignona : Un agent de wave sauvagement agressé,16 millions de FCFA emportés

C’est une scène digne d’un film d’Hollywood, Yafaye Coly, agent de l’entreprise Wave, a été violemment agressé par quatre individus non identifiés dans la soirée du 29 septembre, aux alentours de 22 heures, près de la gare routière de Bignona. la somme de 16 millions FCFA a été emporté ainsi que des téléphones portables et des pièces d’identité.

D’après des sources de nos confrères de GMS, les présumés auteurs ont été interceptés par la gendarmerie à l’entrée de la ville de Ziguinchor, grâce à des signalements recueillis peu après les faits.

L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.