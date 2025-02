Cheikh Oumar Diagne nous parle de : “Penser la monnaie au service du panafricanisme”

Le professeur et chercheur, Monsieur Cheikh Oumar Diagne a souligné, lors de la cérémonie de dédicace de son livre “Penser la monnaie au service du panafricanisme”, “l’importance de la monnaie dans la construction d’une souveraineté économique africaine“. Selon lui, la monnaie ne devrait pas être un sujet réservé aux seuls économistes ou aux amphithéâtres universitaires, mais une question de société, discutée par tous, y compris sous l’arbre à palabre.

L’auteur a remis en question les critères de convergence économiques imposés aux États africains. ” Ils n’ont pas de véritable signification dans le contexte actuel “, a-t-il déclaré. Il a notamment critiqué la norme communautaire de la dette publique, fixée à 70% du PIB, en la comparant aux 60% établis par l’Union européenne. Selon lui, “rapporter la dette publique au PIB est une erreur méthodologique, car le PIB inclut des valeurs créées par des acteurs étrangers et nationaux, ne représentant pas exclusivement la richesse de l’État”.



La doctrine de la “smart dette“

Cheikh Oumar Diagne a proposé une nouvelle approche de la dette publique qu’il qualifie de “smart dette” ou dette intelligente. Il s’agit de se focaliser non pas sur des seuils chiffrés mais sur les conditions et les finalités de l’endettement : ” où emprunter, comment emprunter, quand emprunter et pourquoi “. Il souligne que le Japon affiche une dette publique supérieure à 200% du PIB sans pour autant connaître une crise de soutenabilité.

Par ailleurs, l’auteur estime que ” l’inflation n’est pas un problème en soi, mais un levier que l’État peut utiliser pour soutenir l’économie, comme cela a été fait en Europe pour alléger le poids de la dette publique“. Il estime que combattre l’inflation de manière systématique revient à s’opposer au plein emploi et à freiner le développement économique. Il critique également ” les missions des banques centrales en Afrique, qu’il juge trop restrictives “. ” Plutôt que de se limiter à la lutte contre l’inflation, ces institutions devraient jouer un rôle actif dans la promotion du plein emploi et du développement économique. Il déplore que les banques centrales prêtent à des taux faibles aux banques commerciales, qui elles-mêmes imposent des primes aux États, compliquant ainsi l’accès aux financements publics“.

Concernant les solutions, l’auteur propose de renforcer le pluralisme monétaire plutôt que de chercher à imposer une monnaie unique centralisée. Il insiste sur la nécessité d’adapter les politiques monétaires aux réalités économiques des pays africains et d’encourager une coordination entre monnaies nationales. À travers son ouvrage, Cheikh Oumar Diagne appelle ” à une refonte en profondeur des systèmes monétaires africains, posant les bases d’une souveraineté économique véritablement maîtrisée par les nations du continent “.