Chantage numérique : un individu interpellé pour collecte illicite de données personnelles et extorsion de fonds

Un individu a été interpellé par les services de sécurité suite à une plainte déposée par une victime de chantage numérique. Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves : collecte illicite de données à caractère personnel, menace de diffusion de contenus sensibles, chantage et extorsion de fonds.

Selon les informations recueillies, l’affaire débute lorsque la victime est contactée via l’application WhatsApp par un inconnu se faisant passer pour « Kocc », une figure bien connue des réseaux sociaux. Prise de panique face aux menaces proférées, la victime finit par céder à la pression du maître chanteur.

Sous la contrainte, elle aurait effectué pas moins de dix-neuf (19) transferts d’argent via une application mobile, pour un montant total de 412.000 francs CFA.

L’enquête a permis de localiser et d’interpeller le mis en cause. Lors de la perquisition menée dans sa chambre, les enquêteurs ont découvert une clé USB contenant des vidéos à caractère obscène de la victime ainsi que d’autres femmes non encore identifiées. La puce téléphonique utilisée pour entrer en contact avec la victime a également été saisie.

Le suspect a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles autres victimes et déterminer l’ampleur du réseau auquel il pourrait appartenir.