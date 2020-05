Cfa : La France garde toujours la monnaie

Le conseil des ministres français a adopté le projet de loi mettant fin au franc Cfa dans huit pays d’Afrique de l’Ouest. Cette monnaie sera remplacée par l’Eco. Mais, ce changement n’est que « cosmétique ». Si la France se retire des instances monétaires ouest-africaines, Paris conservera un droit de regard, notamment en cas de crise, sur la gestion de la nouvelle monnaie, d’après le projet de loi français parcouru par Vox Populi.

La France qui deviendra « un strict garant financier de la zone et sera informée de l’état de santé de la nouvelle monnaie, précise le nouvel accord de coopération », qui prévoit qu’en cas de crise «sévère» (si le taux de couverture de la monnaie descendait en-dessous de 20 %, contre plus de 70 % en ce moment), «la France pourra désigner, à titre exceptionnel et pour la durée nécessaire à la gestion de la crise, un représentant au comité de politique monétaire de la Bceao».