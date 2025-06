Cérémonie de lancement officiel de SenTrésor : plateforme digitale de paiement des prestations publiques

Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh DIBA, a présidé ce lundi 2 juin 2025, la cérémonie officielle de lancement de SenTrésor, la nouvelle plateforme digitale de paiement du Trésor public sénégalais.

Cette initiative, portée par la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (Trésor Public Sénégal – DGCPT), s’inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation de la gestion des finances publiques, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050 et le New Deal Technologique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de personnalités institutionnelles et partenaires techniques, notamment Monsieur Amadou Tidiane GAYE, Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor ; Monsieur Alioune NDOYE, Maire de Dakar Plateau, représentant de l’Association des Maires du Sénégal ; Major Mamadou FAYE, Président de l’Association des chefs de villages ; ainsi que les partenaires ayant accompagné le développement de la plateforme.

Dans son intervention, le Ministre a salué l’engagement des équipes du Trésor public et rappelé que SenTrésor symbolise l’ambition du Gouvernement de construire une administration moderne, accessible et centrée sur l’usager. Il a insisté sur le caractère souverain, sécurisé et évolutif de la plateforme et souligné qu’ « au-delà de la simple numérisation des paiements, SenTrésor inaugure un nouveau modèle de relation entre l’État et les citoyens fondé sur la simplification des démarches administratives. »

SenTrésor est une plateforme dédiée aux paiements digitaux des prestations publiques. Elle permet de garantir l’efficacité, la transparence et la célérité des opérations financières de l’État, notamment pour le paiement de salaires, aides sociales, bourses ou secours exceptionnels, via le mobile money.

Depuis le début de la phase pilote, le 28 mars 2025, plus de 44 000 bénéficiaires ont été servis à travers SenTrésor, pour un montant cumulé supérieur à 4 milliards FCFA, avec un taux de traitement rapide et sécurisé.

Cette innovation s’aligne sur les orientations du Plan de Développement Stratégique de l’Administration du Trésor (Axe 3 PDSAT 2024-2028), qui fait de la digitalisation un levier stratégique majeur pour transformer les services publics financiers.

