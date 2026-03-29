Candidature de Macky Sall à l’ONU : « Le droit international a parlé », l’analyse sans concession de Me Abdoulaye Tine

L’échec de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies continue de susciter de vives analyses. Dans une tribune remarquée, Me Abdoulaye Tine, Docteur en droit international, et membre de la coalition Diomaye Président, revient sur ce qu’il qualifie de « sentence sans appel » du 26 mars 2026, date à laquelle vingt États membres de l’Union Africaine (UA) ont bloqué la procédure de consensus.

Le « non » de Dakar : un obstacle juridique insurmontable

Pour l’expert, la chute de cette ambition n’est pas le fruit d’un complot, mais l’application rigoureuse des normes diplomatiques. Me Tine souligne que « dans les relations internationales, sans votre État, vous n’êtes rien ». Il rappelle que la rupture est venue du Sénégal lui-même, via une note verbale précisant que « la République du Sénégal n’a, à aucun stade, endossé la candidature de l’ancien Président Macky Sall ».

Selon le juriste, cette absence de soutien national est une « condition absolue ». Il compare la situation à celle d’un athlète privé de son comité national : « Une candidature sans Dakar n’existe pas. L’affaire était pliée avant même d’avoir commencé ». Au-delà du défaut de soutien, l’auteur pointe une « entorse procédurale », la candidature ayant été portée par le Burundi sans coordination préalable avec l’UA, ainsi que des réserves sur la « gestion des affaires publiques » sous le magistère de l’ancien président.

L’urgence d’un plan B pour l’Afrique

Le constat de Me Abdoulaye Tine est désormais tourné vers l’avenir : « L’Afrique n’a plus que trois semaines » pour se trouver un nouveau porte-étendard. Alors que les auditions publiques à l’ONU débutent le 20 avril 2026, le continent risque de se présenter « les mains vides à New York » face à des candidats déclarés comme Michelle Bachelet ou Rafael Grossi.

L’enjeu est de taille : préserver la « rotation géographique », une pratique coutumière qui pourrait être remise en cause si l’Afrique tarde trop. L’expert appelle l’Union Africaine à une « session extraordinaire » pour désigner une figure « irréprochable » bénéficiant, cette fois, du « soutien explicite de son propre pays ».

En conclusion, tout en saluant la « dignité » de l’homme d’État qu’est Macky Sall, Me Tine martèle que « le droit nous protège de nous-mêmes » et empêche que « l’ambition ne dévore tout ». Le message aux instances africaines est clair : « L’heure est à l’action », car le monde n’attend pas.