Au Sénégal, 160 anciens maires de communes membres de la mouvance présidentielle ont créé un mouvement dénommé ELAN. Avec à sa tête l’ancien député maire Alé Lô de Taiba Ndiaye, ces membres de ce mouvement disent tous soutenir et porter la candidature du président de la République Macky Sall à la présidentielle de 2024. A côté des maires en exercice de la mouvance présidentielle, ils viennent en appui afin de forcer le dispositif.

Selon le président Ale Lô, il estime qu’il faut ratisser large pour consolider les acquis et de permettre au président de la République de remporter largement les élections. Pour convaincre les populations, ELAN a prévu d’organiser une assemblée générale dans les prochains jours et aussi de sillonner après tout le pays à travers une tournée dans l’ensemble des 14 régions pour mobiliser tous les acteurs qui se sentent découragés et de tendre la main à d’autres cibles qui sont très proches de la politique du chef de l’Etat.