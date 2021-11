Candidate à la mairie de Dakar: Soham El Wardini ne lâche pas prise

Exit de la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Ki pour la mairie de Dakar, Soham El Wardini a trouvé un autre point de chute. «C’est au dernier moment que j’ai su que je ne serais pas candidate à la Ville de Dakar (ndlr, pour le compte Yaw). Vous m’avez offert cette opportunité d’être votre tête de liste et toute l’équipe s’est mobilisée pour que cette liste soit validée. Donc je suis dans l’obligation de remercier tous les Dakarois et de les informer que je suis officiellement investie », a affirmé la maire sortante de Dakar, hier, au cours d’une rencontre avec la presse. Ce, en présence des membres de la liste de l’Union citoyenne Bunt-Bi, selon Libération online, dans les différentes localités de Dakar

Ainsi, elle a soutenu que «le 23 janvier, c’est l’avenir de notre ville qui se joue». «L’avenir de chacun et de chacune d’entre nous. Car chaque Dakaroise et chaque Dakarois aspire à vivre dans la sécurité et la tranquillité dans un cadre agréable et respectueux de l’environnement », a indiqué la candidate.