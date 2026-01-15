CAN 2025 : Samuel Eto’o sanctionné par la CAF, la Fecafoot s’exprime

La Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de sanctionner Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot). Cette décision a été prise suite à un incident survenu lors d’un match de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Maroc, où Eto’o a exprimé sa colère face à l’arbitrage.

L’ancien footballeur, connu pour son passage au FC Barcelone et à l’Inter Milan, a été suspendu pour quatre matchs et devra s’acquitter d’une amende de plus de 17 000 euros. Ce comportement a été jugé inapproprié par la CAF, qui a également souligné la nécessité de respecter les règles de conduite.

Réaction de la Fecafoot

Dans un communiqué diffusé sur X, la Fecafoot a contesté les sanctions infligées à son président. Elle a exprimé son incompréhension face à ce jugement qu’elle considère comme partial. La fédération appelle à une réévaluation de la décision, dénonçant l’absence de motivation derrière cette sanction.

Elle affirme également soutenir son président, tout en laissant planer le doute quant à un éventuel appel de cette décision. Dans le contexte de la CAN 2025, cette situation soulève des questions sur la gestion des conflits au sein de la CAF.

 

 

