Chers compatriotes,

Chers Sénégalais,

Chers africains imbus de valeur et épris de justice,

Le Sénégal, par ces vaillants Lions, a triomphé malgré la mise en branle et la machinisation dont a fait montre l’arbitre. Face à l’injustice et aux combines on ne peut que résister.

Cette belle victoire, à la saveur particulière, arrachée aux forceps de l’insoumission, ne l’a été grâce au courage combiné d’un sélectionneur debout, d’une équipe vaillante et des supporters sentinelles. Aujourd’hui, après le gral, des raccourcis politico juridiques semblent être activés contre le sélectionneur, la FSF et certaines personnalités ciblées pour pondre des sanctions.

Face à ces manigances crasseuses et à ces sordides mesquines de la FIFA et de la CAF, l’Afrique doit dire NON. Non à l’injustice, non à l’ingérence et non à la partisannerie dans le football.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) si elle veut être perçue comme une compétition majeure, respectée et reconnue doit se respecter à travers un management responsable et une gestion éclairée refusant de subir au diktat d’une ou des personnes venues d’ailleurs. Le Football c’est l’inférence des valeurs de justice et d’impartialité, d’honnêteté et intégrité dans le respect.

Alors cher peuple,

Cher citoyen

Chères autorités,

Chers leaders,

Chers porteurs de voix,

Cessons de dormir debout ! Cessons de nous comporter comme de simples supporters mais de veiller au grain quand l’orage menace la maison. Notre FSF, notre sélectionneur et peut-être mêmes certains joueurs et membres de l’encadrement technique sont ou seront sous menace.

Devons-nous attendre que des sanctions tombent pour agir ou devons-nous être les sentinelles vaillantes pour contrer par anticipation toutes tentatives ou velléités ?

Face à cette situation, cher peuple notre patriotisme est appelé. Le patriotisme ce n’est pas simplement un mot c’est un comportement. Il non plus de l’aveuglement festif, c’est de la vigilance critique. En ces moments précis le temps n’est plus donner à disséquer le schéma tactique de la finale mais plutôt interrogeons-nous sur les réserves techniques que nos adversaires posent discrètement avec la complicité des instances faîtières complaisantes pour apporter les réponses idoines.

Nos plumes, nos voix, nos interventions sur les différents plateaux de nos plateformes doivent devenir les boucliers pour Pape Thiaw et pour la FSF, non de la flatterie, en exposant la vérité crue de ces manœuvres de couloir.

Ne pas le faire quel qu’en soit l’excuse c’est simplement être complices.

Le football est une guerre qui se poursuit par d’autres moyens. Ainsi, il est temps que la presse, les porteurs de voix, les citoyens sénégalais enfilent le treillis intellectuel, dénoncent les manœuvres et tentations pour protéger l’essentiel avant que les micmacs sataniques, partisans et corrompus ne triomphent.

La bataille pour le sélectionneur et la FSF et par ricochet pour le Sénégal est un impératif vital qui incombe à tout un chacun de nous sans exception.

Joueurs, encadrements ou supporters ont subi des injustices, parlons-en. Vous détenez des vidéos sur des scènes contribuant à fragiliser ou déstabiliser le moral des troupes, partagez-les.

Quoi de plus suspect la sortie malencontreuse du communiqué attribué la FIFA pour condamner l’équipe du Sénégal sans pour autant attendre la CAF, instance organisatrice de la CAN s’exprimer d’abord ?

Pourquoi vouloir orienter déjà ce qui pourrait faire objet d’enquête afin de statuer sur les véritables motifs de tels actes ?

Qu’est-ce qui se trame dans les coulisses ?

Au nom du patriotisme, aucun sénégalais quoi fût-il ne puisse se désolidariser. Faisons bloc et combattons l’injustice quelle qu’en soit sa provenance. C’est une question de souveraineté et de respect.

Au nom du respect des valeurs du football, aucun africain, sportif ou analyste ne doit cautionner l’injustice, la partialité et l’ingérence

Bien à vous

Merci

Nicolas Silandibithe BASSÈNE

Coordinateur mouvement citoyen

Agir Maintenant pour une Émergence Nouvelle

(AMEN)