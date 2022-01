CAN 2021: Samuel Eto’o s’explique sur le supposé protocole Covid modifié

Pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le Cameroun est au cœur de la polémique depuis l’affaire des gardiens avant le huitième de finale face aux Comores. En effet, le protocole covid a été changé la veille du match, ce qui a empêché les Comoriens d’aligner un gardien de métier. Mais face à la polémique, le président de la FECAFOOT (la fédération camerounaise), Samuel Eto’o, est monté au créneau.

« Je voudrais rappeler à tous vos confrères qui se lancent dans des explications impossibles, que l’agence choisie pour faire les tests n’est pas sous le contrôle du Cameroun, c’est à 100% sous le contrôle de la CAF. Je pense que les règles du jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté. La Tunisie a eu sept joueurs testés positifs face au Nigeria. Je ne pense pas que la Tunisie jouait face au Cameroun. Le Maroc, lors de sa première rencontre, a été pénalisé, mais ne jouait pas face au Cameroun. Ce n’est pas fair-play d’insinuer des choses, d’accuser le gouvernement camerounais, de m’accuser. J’ai essayé d’être un grand champion, mais je l’ai été parce que j’ai mérité toutes mes victoires. Je n’ai jamais accepté la tricherie et je ne l’accepterai jamais. J’espère que c’est clair pour tout le monde et que les faux débats qu’on veut mettre sur le dos de l’état et la fédération camerounaise cesseront », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

« Nous avons gagné plusieurs CAN, dans les stades, sans jamais tricher. Nous sommes médaillés d’or olympique tout de même. Vous croyez que je peux manigancer ça ? Vous pensez que le gouvernement camerounais n’a que cela à faire ? », interroge Samuel Eto’o.

« Le soir du 29 décembre, j’ai reçu le staff technique du Cameroun et j’ai voulu un protocole autour de l’équipe. À l’époque, nous avions huit ou neuf cas. Vous ne vous rendez pas compte, les victoires sont dans les détails. J’ai été athlète de haut niveau, je sais que ce sont les détails qui font les victoires. Notre staff médical a été remarquable. Nous avons contrôlé tous ceux qui entourent l’équipe. Ils sont testés quotidiennement, comme les joueurs. Voilà pourquoi nous n’avons plus de cas. Même les médecins qui contrôlent les joueurs sont contrôlés avant d’accéder à l’équipe. Mon ministre de tutelle est testé avant de voir les joueurs », explique le président de Fédération camerounaise de football. « Nous avons offert au monde une des plus belles CAN. »