Can 2019 / Retour des lions : les sénégalais se disent satisfaits

Les sénégalais ne s’attendaient pas à une défaite des lions dans cette finale de la coupe d’Afrique des nations mais se félicitent néanmoins de la prestation de l’équipe nationale, d’autant que l’objectif initial était de passer le cap des quarts de finale, chose faite. Dans l’ensemble ils se sont battus pour mériter d’aller en finale alors il faut s’en féliciter et en être fier et de plus, le Sénégal conserve malgré cette défaite, son rang de meilleure équipe africaine. A cet effet, un accueil triomphal leur a été réservé par l’ensemble du peuple sénégalais.

Selon le classement mondial FIFA, le Sénégal intègre pour la première fois de son histoire le top 20 des meilleures équipes (20eme, +2), l’Algérie (40eme, +28), néo-championne d’Afrique, réalise la plus nette progression de ce mois de juillet en engrangeant pas moins de 117 points.