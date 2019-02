Campagne : Tivaouane, Pire, Méwan et Mekhe : Macky Sall séduit sur la route du nord

Le Président Macky Sall est entré de plain-pied dans sa seconde journée de campagne électorale. Il l’a engagée par une audience accordée aux responsables des partis politiques et mouvements de soutien de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Tivaouone.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall a ainsi encouragé les partis et mouvement politique à travailler dans l’unité et la complémentarité pour une large victoire au soir du 24 février 2019. Rendez-vous a d’ailleurs été pris avec les militants et alliés, le 17 février prochain, pour un méga meeting départemental.

A Pire, la première halte de son périple en direction du nord, le Président Macky Sall a communié avec ses militants et sympathisants. Il leur a témoigné sa gratitude en plus de les exhorter à poursuivre le travail de sape pour un triomphe du Benno au soir du scrutin. Le patron de Bby a, en outre, salué et remercié le Khalif général de la famille Cissé de Pire, avant de magnifier l’unité des troupes dans la localité.

Cap a été fait, ensuite, dans la commune de Méwan, fief du maire Bara Ndiaye. Sur cette terre d’artisans, le chef de l’Etat, s’est engagé à booster les vanniers qui constituent l’écrasante majorité des populations. Il a promis de les assister mais surtout de les accompagner par des mécanismes mis en place par l’Etat. Une foule nombreuse s’est aussi massée à son passage à Ngaye Mekhe, derniere etape avant Kebemer.