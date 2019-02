Campagne électorale : voici l’itinéraire des 5 candidats pour ce lundi 04 février 2019

La campagne électorale a bien débuté dans l’ensemble du territoire nationale. Ainsi, les 5 candidats à l’élection présidentielle ont entamé leur périple hier par des caravanes. Le marathon va se poursuivre ce 4 février à l’intérieur du pays.

Le candidat sortant de la coalition Benno Bok Yakaar se rendra sur l’axe Tivaoune, Ndande, Kebemer, Louga et Saint Louis. Le président sortant Macky Sall y tiendra 3 meetings et passera la nuit dans le nord.

Maître Madicke Niang est attendu à Dahra, Ranerou, Ourossogui où il effectuera une visite aux chefs religieux, une marche « Jamm ak xeweul » et un meeting à Linguère .

La coalition Sonko Président est attendue dans le centre notamment à Kaolack, Nioro et Guinguinéo. Ousmane Sonko a choisi de faire une caravane et un meeting à Kaolack plus précisément au terrain Deggo.

Le président Idrissa Seck a choisi le périple Thiénaba, Ngoudiane, Touba Toul, Ndieyene Sirakh, Ndagalma, Bambey, Niakhar, Diakhao, Gossas, et Guiguineo. Il clôturera la journée par un meeting à Kaolack.

Le PUR a choisi de continuer son périple à Dakar notamment à Guédiawaye et Rufisque. Le professeur Issa Sall sera aussi à Mbour où il tiendra un meeting et une caravane à Sindia, Malicounda, et Saly.