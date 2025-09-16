Campagne arachidière 2022-2023: 2,9 milliard de FCFA détournés, le PJF traque les prédateurs

La campagne arachidière 2022-2023 continue de révéler son lot de scandales financiers. Selon le quotidien Libération, le Pool judiciaire financière (PJF) a procédé à l’interpellation de plusieurs opérateurs économiques soupçonnés de malversations autour de la commercialisation de l’arachide et de la vente d’huile.

D’après le journal, l’un des mis en cause a été arrêté après une plainte de la direction générale de la Sonacos. Il est poursuivi pour abus de confiance et détournement de deniers publics portant sur une somme de 1,4 milliard de francs CFA. Pour éviter la prison, cet opérateur aurait accepté de gager ses biens auprès du PJF.

Un autre opérateur est également poursuivi pour un détournement évalué à 1,5 milliard de francs CFA lié à la vente d’huile. Ces affaires illustrent, une fois de plus, les micmacs financiers qui gangrènent le secteur arachidier, malgré les efforts des autorités pour assainir la filière et garantir une gestion plus transparente.