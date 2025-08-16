Campagne agricole 2025-2026 : des résultats records dans l’approvisionnement en engrais

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a annoncé un bilan jugé « remarquable » dans la préparation de la campagne agricole 2025-2026. Sous la coordination de la Direction de l’Agriculture, le dispositif d’approvisionnement en intrants a permis d’atteindre des niveaux « records », dépassant largement les prévisions initiales.

Concernant le NPK, « 95 000 tonnes ont été commandées, contre 70 000 en 2024, soit une progression de 35,71 % », indique le ministère. À ce jour, « 91 000 tonnes ont déjà été livrées », assurant une disponibilité optimale pour les producteurs. Le ministère souligne que cet intrant stratégique est désormais accessible en quantité suffisante pour soutenir la productivité agricole.

La dynamique est encore plus marquée sur l’urée, où les volumes réceptionnés excèdent les besoins estimés. Dans le cadre du Bulk Procurement Programme, trois navires ont été réceptionnés « 15 000 tonnes fournies par Trans Africa, 33 000 tonnes par le consortium Mbamba Tall, GPEV et ETG, puis 26 250 tonnes par le même groupement », précise le communiqué. En moins de neuf mois, ce sont ainsi « 74 250 tonnes d’urée » qui ont été mises à disposition, contre une estimation de « 60 000 tonnes nécessaires » pour la campagne en cours.

Le ministre de l’Agriculture, Dr Mabouba Diagne, s’est félicité de ces performances. « Nous saluons l’engagement exemplaire des opérateurs, partenaires et équipes techniques. Ces résultats traduisent la pertinence de la stratégie nationale d’approvisionnement en engrais et le professionnalisme de l’ensemble des acteurs », a-t-il déclaré.

Pour les autorités, cette réussite conforte « la stratégie nationale en matière de souveraineté alimentaire » et confirme « la capacité du pays à sécuriser ses intrants agricoles ». Elle devrait permettre d’aborder la campagne 2025-2026 dans des conditions favorables, en garantissant aux producteurs « un accès fiable et en temps opportun aux engrais nécessaires ».