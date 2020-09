BRETELLE DE COLOBANE : CAUCHEMAR DÛ AU «LAXISME» DE L’AGEROUTE OU À «L’INCOMPÉTENCE» DU MAIRE OUSMANE NDOYE ?

«Les automobilistes qui n’ont pas d’autre choix que de passer par la bretelle entrante de Colobane souffrent. Les nids de poule sont devenus des fosses de poule. Les véhicules les plus téméraires, comme les 4X4, sont complètement ballotés dans tous les sens pour traverser cette petite bretelle. Ne parlons pas des petits véhicules qui restent carrément coincés dans les fosses de poule. Quant aux malheureux conducteurs de ces petites voitures, certains perdent leurs véhicules, d’autres se dirigent directement chez le mécano du coin», se désole Le Témoin.

Le journal d’ajouter : «Et dire que si l’Ageroute ou la mairie de Colobane faisait correctement son travail pré-hivernal, on n’en serait pas à une telle situation catastrophique. Bon, comme dans ce pays, on se fiche pas mal des préoccupations des populations, on comprend le laxisme érigé en gestion au niveau de l’Ageroute et surtout l’incompétence du maire de Colobane Ousmane Ndoye, alors un duo dont on ne peut rien espérer de bon. En attendant, les automobilistes vont encore vivre le cauchemar que constitue la traversée de la bretelle de Colobane».