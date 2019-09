BRÉSIL : LE FILS DE CAFU EST MORT D’UNE CRISE CARDIAQUE EN JOUANT AU FOOT

Le fils de l’ancienne gloire brésilienne Cafu, prénommée Danilo, est mort mercredi soir près de Sao Paulo à l’âge de 29 ans. Selon ESPN, il serait décédé des suites d’une crise cardiaque alors qu’il jouait au football le jour de l’anniversaire de sa sœur.

Une peine infinie. Cafu a eu la douleur de perdre son fils mercredi soir au Brésil. Prénommé Danilo, son garçon de 29 ans est mort des suites d’une crise cardiaque dans la ville de Barueri, dans l’état de Sao Paulo, au sud du pays. Après avoir fait un premier malaise alors qu’il participait à un match de football, il a été conduit à l’hôpital le plus proche en urgence. Mais une fois sur place, il aurait subi un deuxième arrêt cardiaque, fatal cette fois-ci.

Cafu, une véritable légende au Brésil



Selon ESPN, Danilo participait à un match organisé dans le cadre de l’anniversaire de sa sœur. Son père, Cafu, est une véritable légende au Brésil. Longtemps considéré comme le meilleure latéral droit de la planète, l’ex-joueur de l’AS Rome et de l’AC Milan a participé à quatre Coupe du monde et en a remporté deux, en 1994 et 2002.