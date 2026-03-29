Bras de fer dans la santé : Le gouvernement annonce des mesures, les syndicats maintiennent la pression

La riposte des autorités ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, dirigé par Ibrahima Sy, a apporté des précisions sur la prise en charge des doléances des syndicats du secteur, en pleine montée de tension avec l’ASAS And Gueusseum.

Selon les services du ministre, une série de mesures concrètes a déjà été engagée afin de répondre aux revendications des travailleurs de la santé. Parmi les avancées mises en avant figure la signature du décret portant reclassement des techniciens supérieurs en santé à la catégorie A2. Cette mesure concerne 1 283 agents et vient corriger, selon le ministère, une iniquité administrative dénoncée depuis près de 12 ans.

Dans le même sillage, les autorités évoquent l’adoption de mesures d’équité sociale, notamment l’attribution de l’indemnité de logement à des agents non fonctionnaires, une revendication récurrente dans le secteur.

Le communiqué souligne également l’intégration de plus de 1 100 agents de santé en fin de contrat, notamment issus de programmes comme ISMEA, dans la base des contractuels du ministère. Cette opération représente une incidence financière estimée à plus de 7 milliards de francs CFA par an.

Sur le plan des investissements, l’État annonce la mobilisation de plus de 60 milliards de FCFA pour renforcer le plateau technique médical, à travers les infrastructures, les équipements, les médicaments et la logistique. À cela s’ajoute le lancement imminent d’un recrutement spécial de 2 500 agents, destiné à améliorer durablement l’offre de soins.

À travers cette communication, le ministère réaffirme son attachement au dialogue social et à la continuité des services de santé, dans un contexte où les mouvements de grève perturbent déjà l’accès aux soins pour les populations.

Malgré ces annonces, l’ASAS And Gueusseum maintient son 9ᵉ plan d’actions, estimant que les réponses apportées restent insuffisantes face à l’ensemble des engagements attendus. Le bras de fer entre les deux parties semble donc loin de connaître son épilogue.