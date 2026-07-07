Braquages à Ndiassane et Louga : fin de cavale pour le « marabout » et ses 5 complices

L’enquête sur les braquages spectaculaires commis récemment à Ndiassane, Louga et Saint-Louis connaît un nouveau rebondissement. Dans son édition de ce mardi 7 juillet, Libération révèle que le commissariat spécial de Touba a arrêté celui qui est présenté comme le cerveau présumé du gang : S. Diallo, 50 ans, se disant marabout et domicilié à Tivaouane.

Lors de son interpellation, les policiers ont découvert dans le véhicule qu’il conduisait (immatriculé AA 793 PP) un véritable arsenal du parfait cambrioleur : deux cagoules, deux pieds-de-biche, deux cisailles, de deux scies à métaux, sept arrache-clous, un grand marteau, une paire de gants noirs, ainsi qu’une puce téléphonique et des vêtements de rechange. Selon le journal, cette voiture est celle qui a été utilisée lors du cambriolage du dimanche 28 juin à Ndiassane, du braquage d’un point Wave à Louga, mais aussi lors d’une tentative avortée à Tivaouane.

Les investigations ont également établi que Diallo avait tenté de revendre une Ford appartenant à l’Université Gaston Berger (UGB), volée lors d’un précédent cambriolage à Saint-Louis. Transféré sous bonne escorte au commissariat de Louga, le suspect n’est pas tombé seul, complète la même source. Au moins cinq autres membres présumés de la bande ont été interpellés et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule.