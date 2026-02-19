BR de Keur Massar : Après Pape Biram Bigué Ndiaye, deux nouvelles arrestations

La Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar a procédé à un nouvel acte fort dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire concernant l’affaire du démantèlement d’un réseau de présumés homosexuels.

Après l’arrestation du journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye hier mardi, les gendarmes ont arrêté, ce mercredi, deux autres suspects selon des informations de Seneweb.

Au total, 19 présumés membres de ce réseau, dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, ont été interpellés depuis le début de l’enquête jusqu’à ce mercredi 18 février 2026. D’autres arrestations sont en vue.