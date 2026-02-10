Bourses universitaires : Pr daouda Ngom rassure, aucun arriéré n’est dû aux étudiants

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Daouda Ngom, a tenu à clarifier la situation concernant les bourses des étudiants des universités publiques, à la suite des tensions survenues dans plusieurs campus du pays.

Lors de la conférence de presse du gouvernement tenue ce mardi, le ministre a affirmé que « l’État ne doit aucun arriéré de bourses aux étudiants ». Il a précisé que depuis le début de l’année académique, les allocations sont « régulièrement payées au plus tard le 5 de chaque mois ».

Le Pr Ngom a expliqué que les contestations récentes trouvent leur origine dans « une incompréhension entre les étudiants et l’administration », liée aux réformes mises en œuvre pour aligner la durée de perception de la bourse sur le temps effectif de présence de l’étudiant dans l’université. Concrètement, « l’étudiant commence à percevoir sa bourse à compter de la date de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ».

Cette mesure, selon le ministre, vise à « arrimer le calendrier académique au calendrier des bourses ». Il a cependant tenu à rassurer les étudiants : ils « percevront l’intégralité de leurs bourses ».