Bounkiling : Bourama Cambi emporté par une tornade sur le fleuve Soungounroungou

Le corps sans vie de Bourama Cambi a été retrouvé lundi après-midi sur l’autre rive du fleuve Soungounroungou, au niveau du village de Baya. Le pêcheur avait disparu dans la nuit de dimanche à lundi, emporté par une tornade alors qu’il était parti en mer.

Installé à Inor, il devait rentrer chez lui vers 23 heures, mais son absence avait aussitôt alerté sa famille. Des recherches menées par les habitants de la zone ont permis de retrouver le défunt, marié et père de plusieurs enfants, plongeant toute la communauté dans l’émotion.

Selon Emédia, les populations locales, en deuil, rappellent la nécessité d’une vigilance permanente face aux caprices de la nature, même dans des activités quotidiennes comme la pêche.