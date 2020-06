Boubacar Sadio : « Personne ne peut me museler »

Arrêté puis libéré suite à une publication salée contre le chef de l’État, Boubacar Sadio, commissaire de police à la retraite, ne lâche pas le Macky Sall. Il assène ses vérités, assumant la paternité de ses écrits.

« Rien ni personne ne peut me museler, ni m’intimider. J’écris par principe. Je suis un citoyen libre d’apporter son appréciation ou son opinion sur la marche du pays. Nous avons le droit de critiquer la gestion du président de la République parce qu’il est délégataire de la voix du peuple. Tous les actes qu’il prend, c’est au nom du peuple qui a le droit d’apprécier les responsabilités qu’il lui a confiées », a-t-il martelé dans un entretien avec L’Observateur.

Et de conclure : « S’il (Macky) fait du bien, on l’applaudit. Si c’est le contraire, on doit le critiquer pour qu’il s’améliore. Ce n’est pas un problème d’animosité, car le pouvoir appartient au peuple. Et, tant qu’il me restera un souffle de vie, je donnerai mon opinion sur la marche du pays. C’est anormal que dans un pays, tout le monde se taise. Nous avons constaté que la grande majorité de l’opposition ne joue plus son rôle ».