Boubacar Camara: « La guerre va bientôt s’ouvrir entre Idrissa Seck et Macky Sall »

C’est bientôt la fin du compagnonnage entre le président Macky Sall et son nouvel allié Idrissa Seck, nommé lors du remaniement président du Conseil économique, social et environnemental. C’est ce qu’a prédit, ce dimanche, Boubacar Camara lors de son passage dans l’émission ‘’Grand Jury’’ de la Rfm.

«Le chef de l’Etat a pêché un gros poisson, c’est un espadon. Je vous le pronostique, la guerre va bientôt s’ouvrir entre Idrissa Seck et Macky Sall. Qu’est-ce qui peut justifier cette alliance ? Qu’est-ce qui a pu justifier qu’Idrissa Seck accepte cette alliance malgré toutes ses déclarations, malgré tout le suffrage qu’il a collecté ?», s’interroge l’’ancien Directeur général des Douanes.

D’après lui, «si Idrissa Seck a levé les divergences avec le chef de l’Etat, c’est parce qu’il est du côté du pouvoir et qu’il va mettre en œuvre la politique de Macky Sall». D’ailleurs, poursuit Boubacar Camara, «avec aucun pouvoir de décision, dans un cadre consultatif comme le Conseil économique social et environnemental (Cese), l’homme politique conscient doit se positionner. Je vous dis que la guerre va s’ouvrir parce que rien ne justifie cette alliance. Pensez-vous que Macky Sall va faire confiance à Idrissa Seck et vice-versa? Quelle est la base de cette union? Il n’y a aucune éthique dans ce ralliement-là».

Poursuivant, l’ancien membre de la coalition ‘’Jotna’’ de prévenir : «il ne faut pas accepter que Macky Sall ou un autre président réduise l’opposition à sa plus petite expression. Aujourd’hui, c’est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression. Parce que c’est un pouvoir de figuration. Et la dualité qu’il y avait entre Wade et Idy, on la verra bientôt entre Macky et Idy. Et on va encore perdre du temps».