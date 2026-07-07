Boissons et sachets d’eau clandestins : le ministre Serigne Guèye Diop alerte sur les risques pour la santé

« J’ai constaté la présence croissante, dans certains marchés, points de vente et circuits de distribution informels, de sachets d’eau et de boissons fabriqués clandestinement et présentant des risques potentiels pour la santé », a déclaré le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

« Ces produits, fabriqués en dehors de tout cadre réglementaire, peuvent être exposés à des contaminations microbiennes (bactéries, parasites, virus). Ils peuvent également être conditionnés dans des conditions d’emballage et de stockage insalubres », alerte le ministère du Commerce dans un communiqué.

Le département ministériel évoque également « l’utilisation d’eau non traitée ou de matières premières non conformes, ainsi que l’absence de traçabilité concernant l’origine, la date, le lot ou encore le fabricant ».

Selon le ministère, « la consommation de ces produits peut entraîner de graves troubles digestifs, des toxi-infections et des maladies hydriques telles que les diarrhées aiguës, la typhoïde ou le choléra ». Les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables seraient particulièrement exposés.

Face à cette situation, le ministère recommande aux consommateurs de « n’acheter que des produits scellés, correctement étiquetés et provenant de marques clairement identifiables ».

Il invite également le public à « vérifier la présence des informations essentielles, notamment le nom du fabricant, l’adresse ou le contact, le numéro de lot ainsi que la date de production ou de péremption », et à « éviter les produits vendus sans provenance claire ou dans des conditions suspectes ».

Les citoyens sont par ailleurs encouragés à « signaler tout point de vente ou produit suspect aux services de la Direction du commerce intérieur, aux services d’hygiène, à la mairie, aux chefs de quartier ou aux forces de l’ordre ».

Le ministère rappelle que « les personnes impliquées dans la production, l’emballage, le stockage ou la distribution de ces produits s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur », allant des saisies et destructions de marchandises aux fermetures d’établissements, amendes et poursuites judiciaires.

Des opérations de contrôle renforcées seront menées sur les sites de production, les marchés, les dépôts, les commerces et les circuits de distribution informels sur l’ensemble du territoire national.

Les produits jugés « non conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur feront l’objet d’un retrait immédiat, et les sanctions nécessaires seront prises à l’encontre des responsables ».