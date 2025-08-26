Bissau : Le Premier ministre s’effondre en plein discours du président Mballo et évacué á Dakar

Le Premier ministre de Guinée-Bissau, Braima Camará, a été évacué sanitairement vers Dakar lundi soir à bord d’un vol militaire spécial, après avoir été victime d’un malaise juste après sa prestation de serment en tant que membre du Conseil d’État, a appris APA.

Le Premier ministre bissau-guinéen a eu un malaise immédiatement après la cérémonie officielle de sa prestation de serment. Pris d’une soudaine indisposition, le chef du gouvernement a été rapidement transporté à l’hôpital militaire principal de Bissau où il a reçu les premiers soins. Les médecins militaires ont diagnostiqué une légère baisse de tension artérielle, attribuée principalement à la fatigue accumulée, explique la source.

Face à l’état du Premier ministre, le président Umaro Sissoco Embaló a ordonné son évacuation médicale vers la capitale sénégalaise. L’évacuation, organisée « sous les bons offices » du chef de l’État, selon les termes du communiqué officiel, vise à permettre à Braima Camará de bénéficier d’un « examen médical complet et rigoureux » dans les structures sanitaires dakaroises.

Cette évacuation sanitaire intervient dans un contexte politique délicat pour la Guinée-Bissau, où les tensions institutionnelles demeurent récurrentes. L’état de santé du Premier ministre, personnalité clé du dispositif gouvernemental, soulève des interrogations sur la continuité de l’action exécutive à court terme.

Les autorités bissau-guinéennes n’ont pas précisé la durée prévue du séjour médical à Dakar, se contentant d’évoquer la nécessité d’assurer « la sauvegarde de sa condition physique complète » et « la continuité des fonctions élevées » qu’il accomplit. Un suivi médical approprié a été recommandé par l’équipe soignante de l’hôpital militaire.

Nommé le 7 août pour remplacer Rui Duarte de Barros, Braima Camará, coordinateur du parti d’opposition Madem G-15, a pris ses fonctions le lendemain, à quelques mois de la présidentielle de novembre où le président Embalo sera candidat.